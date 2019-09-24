اعتقال إرهابيين نفذا هجوما على مقر للشرطة العراقية

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تلقي القبض على إرهابيين اثنين اشتركا بالتعرض على مقر السرية الرابعة اللواء الرابع شرطة اتحادية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل منتسبين اثنين، وجرح ثلاثة آخرين من منتسبي الفوج.

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وأوضحت الخلية أن مقر الفوج يقع في قرية مله ناصر بمنطقة حي الرشاد، "65 كم جنوب كركوك، شمالي بغداد".

وأفادت الخلية، إن الإرهابيين الاثنين، اعترفا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما لعصابات "داعش" الإرهابية، بما يسمى ولاية كركوك، وبدلالتهما تم التوصل إلى أحد الأنفاق التي تستخدم من قبل عصابات التنظيم.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، أنه قد تم تدوين أقوال الإرهابيين، وإحالتهما للقضاء.

وكان مصدر أمني عراقي، أفاد ليل يوم أمس الاثنين، بتعرض مقر تابع للشرطة، في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد، لقصف مدفعي.

وأوضح المصدر لـ"سبوتنيك"، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن أربع قنابر هاون سقطت على مقر الفرقة الآلية الخامسة، التابعة للشرطة الاتحادية، في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

وحسب المصدر، أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية، أو مادية.

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أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء الأحد، 8 أيلول/سبتمبر الجاري، بوقوع انفجارين في محافظة كركوك، شمال العراق.

وحينها قالت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق: "انفجار عبوتين ناسفتين الأول في منطقة واحد حزيران، والأخرى على طريق بغداد قرب جامع النور في محافظة كركوك" شمال العاصمة بغداد.

وقتل 6 أشخاص وأصيب 9 آخرين، مساء السبت 24 أغسطس/آب الماضي، إثر هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي على ملعب لكرة القدم في محافظة كركوك.

وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي إن "عصابات داعش الإرهابية أقدمت مساء يوم أمس السبت على عمل إجرامي".

وأضاف البيان قائلا: "بعد أن قام الإرهابيون بإطلاق النار بواسطة رمي قذائف "أر بي جي 7" والأسلحة المتوسطة على ملعب خماسي لكرة القدم في قضاء داقوق قرب مقام الإمام زين العابدين عليه السلام في محافظة كركوك، ضمن قاطع اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي"، "ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين، وإصابة 9 آخرين".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.