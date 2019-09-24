ارتفاع عدد القتلى في قصف التحالف لمحافظة الضالع اليمنية إلى 16

وقال سريع في بيان على فيسبوك، إن "الحصيلة النهائية لقصف قوى العدوان لبيت المواطن عباس الحالمي، في قعطبة بمحافظة الضالع، 16 شهيدا، بينهم 7 أطفال و4 نساء و5 رجال، وجرح أحد المسعفين، وذلك إثر استهدافهم بغارتين جوية صباح اليوم".

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من "التحالف"، والقوات المتحالفة مع الحوثيين، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.