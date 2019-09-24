إنذار مبكر في دولة عربية... تحسبا لما يحدث في بحر العرب خلال الساعات المقبلة

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، 3

تحسبا لوصول عاصفة مدارية من الدرجة الأولى في بحر العرب.

​وقالت الهيئة إن العاصفة المدارية "هيكا" ستصل خلال الساعات المقبلة إلى بحر العرب، وفقا لما كشفته آخر خرائط الطقس، وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.

وتابعت الهيئة: "التحاليل تشير إلى تمركز العاصفة المدارية هيكا غرب بحر العرب على خط عرض 20.2 شمالا وخط طول 62.9 شرقا".

​وأضافت: "تواصل العاصفة المدارية تحركها ناحية الغرب نحو سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، حيث من المتوقع عبور المركز بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة، مساء الثلاثاء".

​وطالبت الهيئة العمانية الجميع بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

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ودعت إلى ضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها أولا بأول.

​وأفادت الهيئة في بيانها الثالث أن إعصار "هيكا" قد تصل سرعته إلى ما بين 120 إلى 130 كيلومتر في الساعة، فيما سيرتفع منسوب البحر ما بين 4 إلى 6 أمتار.

​كما أصدرت شرطة عمان السلطانية بيانا تحذيريا، قالت فيه إنه ينبغي على كل المواطنين والمقيمين على امتداد السواحل بين محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، عدم ارتياد البحر، خلال الساعات المقبلة، بسبب اقتراب الإعصار "هيكا" من سواحل المحافظتين.

​كما طالبت وزارة النقل العمانية ملاك العبارات الأهلية، بضرورة أخذ أقصى درجات الحذر، والتأكد قبل تشغيل أي رحلة بين شنه ومصيرة، بعدم خطورة الرحلة على الركاب.

وقال رئيس قسم التنبؤات ونظام الإنذار المبكر العماني، في تصريحات للتلفزيون العماني إنه من المتوقع أن تضعف الحالة المدارية من إعصار إلى عاصفة في حدود الساعة الثالثة والسابعة مساء.