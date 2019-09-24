دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شاهد: جوجل تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ 89

شارك محرك البحث الأشهر جوجل في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ 89، والذي يوافق يوم الإثنين 23 سبتمبر، حيث قام بتغيير واجهته الرئيسية احتفالًا بهذه المناسبة.

تعرفوا على أماكن الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 89 alqiyady 1 تعرفوا على أماكن الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 89

شاهد أيضاً: تعرفوا على أماكن الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 89

فبالنسبة لمستخدمي محرك البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، فسيظهر لهم الشعار الخاص الذي وضعته جوجل بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وهو عبارة عن علم سعودي يرفرف بداخل نصف دائرة خضراء، وفي الخلفية تظهر سماء وسحب.

© alqiyady شاهد: جوجل تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ 89

جدير بالذكر أن احتفالات اليوم الوطني السعودي قد انطلقت في العديد من المدن السعودية منذ يوم السبت الماضي، حيث شارك المواطنون في الاحتفال بهذا اليوم المميز، الذي يعد من أهم الأيام في تاريخ المملكة.

همة حتى القمة: سر شعار اليوم الوطني السعودي الـ 89 alqiyady 1 همة حتى القمة: سر شعار اليوم الوطني السعودي الـ 89

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شاهد أيضاً: همة حتى القمة: سر شعار اليوم الوطني السعودي الـ 89

وتحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، حيث تستعيد ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس، الملك عبدالعزيز آل سعود.المزيد:

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