دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أشياء سيحملها معه هزاع المنصوري في رحلته إلى الفضاء

يستعد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصبح أول رائد فضاء إماراتي وعربي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

فيلم يوثق رحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية alqiyady 1 فيلم يوثق رحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية

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وقد كشفت تقارير إخبارية عن أبرز الأشياء التي سيحملها معه المنصوري في رحلته إلى الفضاء، حيث ستحمله مركبة سويوز أم أس 15، والتي ستنطلق من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان يوم 25 سبتمبر الجاري.

شاهد الإنفوجرافيك التالية، وتعرف على قائمة الأشياء التي سيحملها معه رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية:

© alqiyady أشياء سيحملها معه هزاع المنصوري في رحلته إلى الفضاءالمزيد:

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