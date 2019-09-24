شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى يشدد على حاجة بلاده إلى دعم الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توقع الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلنسكى، أن يكون لقاؤه المقرر غدا الأربعاء، مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب "مفيدا وجوهريا"، مشددا على حاجة بلاده إلى دعم الولايات المتحدة.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعه بأفراد من الجالية الأوكرانية فى نيويورك، التى وصل إليها أمس فى زيارة عمل؛ للمشاركة فى اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أعلن المكتب الصحفى للرئيس الأوكراني، ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء.

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وتحدث زيلنسكى عن الاجتماع المقبل، بصيغة "نورماندي" بشأن الأزمة الأوكرانية، قائلا إنه يتوقع الخروج من الاجتماع بنتائج محددة بشأن "بنود إنهاء الحرب واستعادة أراضينا".

ويأتى اللقاء المرتقب بين ترامب وزيلنسكى، بعد أيام من انتشار تقارير أثارت الجدل فى الأوساط الأمريكية حول اتصال هاتفى جرى بينهما فى يوليو الماضي، ويشتبه فى أن ترامب ضغط خلاله على زيلينسكي؛ من أجل فتح تحقيق بشأن نجل منافسه الديموقراطى جو بايدن، هانتر بايدن، الذى عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية اعتبارا من 2014، حين كان والده نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.