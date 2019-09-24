شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين فصائل معارضة مدعومة من تركيا وقوات "قسد" بريف حلب الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الثلاثاء، بين فصائل معارضة مدعومة من تركيا وقوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة فى ريف حلب الشرقى.

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء.

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وكانت المرصد السورى لحقوق الإنسان أفاد - فى وقت سابق - باندلاع اشتباكات بين القوات الكردية من طرف والقوات التركية والفصائل الموالية لها من طرف آخر فى القطاع الشمالى من ريف حلب.

وتحاول قوات الجيش التركى وقوات من المعارضة المتحالفة معها، استفزاز قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب المتواجدة فى مناطق بريف حلب، بالتزامن مع قيام القوات التركية باستهداف المدنيين فى المناطق الحدودية شرق الفرات.