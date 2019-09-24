عاهل الأردن يبحث مع المديرة العامة لـ"اليونسكو" سبل التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، مع أودرى أزولاى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" سبل التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم - خلال اللقاء الذى عقد على هامش انعقاد اجتماع "حوار القادة: استجابة استراتيجية لمكافحة الخطاب المتطرف" بالأمم المتحدة فى نيويورك - بحث التعاون بين الأردن والمنظمة وجهودهما فى الحفاظ على التراث الثقافى والإنساني.

كما تناول اللقاء دور اليونسكو فى حماية مواقع التراث العالمى المهددة بالخطر، حيث أكد الملك عبدالله مواصلة الأردن القيام بدوره التاريخى والدينى فى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.