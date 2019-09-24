شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد ضرورة تضافر الجهود لتمكين الشعب الفلسطينى من نيل حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتمكين الشعب الفلسطينى من نيل كافة حقوقه المشروعة ومن العيش والاستقرار فى منطقة مزدهرة تحقق الأمن والرخاء للجميع.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الفلسطينى محمود عباس للشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة فى مدينة نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدد الوزير البحرينى موقف بلاده الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.