شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظتى الخليل وبيت لحم، فيما هدمت جرافاته بركسا (هنجر) عبارة عن إسطبل للخيول فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن 9 فلسطينيين جرى اعتقالهم من عدة بلدات فى محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال لـ 4 أسرى من محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى معتقل واحد من كل من محافظة سلفيت، ومحافظة رام الله.

من ناحية أخرى، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلى حرمان ذوى الأسيرة هبة أحمد اللبدى (30 عاما) - والمحتجزة فى معتقل (بيتاح تكفا) والتى تحمل الجنسية الأردنية والهوية الفلسطينية - من الزيارة.

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وقال ذوو الأسيرة اللبدى - فى تصريح اليوم - إن سلطات الاحتلال اعتقلتها على معبر (الكرامة) أثناء قدومها من الأردن للمشاركة فى حفل زفاف قريبتها فى بلدة يعبد بتاريخ 20/8/2019، ومنذ ذلك الوقت تم احتجازها فى المعتقل، وتتعرض لتحقيق قاس لساعات طويلة، وتم حرمانها من الزيارة.

وأضافوا أنه عندما عجز الاحتلال عن تقديم لائحة اتهام بحقها، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا يقضى بتحويلها إلى الاعتقال الإدارى خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وناشدت العائلة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج عنها والسماح بزيارتها.