تحذير للسعوديات من عدوى خطيرة على العين!

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

كشف أطباء عيون بريطانيون عن الضرر الذي تلحقه الماسكرا بالعين إذا ما تم وضعها بشكل يومي . وتقول طبيبة العيون سيري سميث-جاينيس، المتحدثة أيضا باسم رابطة أطباء العيون البريطانية، إن الماسكرا يمكن أن تسبب ضررا خطيرا للعين.

وفي حديث لصحيفة “ذا صن أونلاين”، أوضحت سيري كيف أن الاستخدام المستمر للماسكرا يمكن أن يؤدي إلى عدوى خطيرة وحتى يمكن أن تدمر “الغشاء الدمعي”.

وقالت: “عموما أي مستحضر تجميل يوضع حول منطقة العين يمكن أن يصل إلى العين نفسها في غضون دقائق”.

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وبعض مستحضرات الماسكرا قوية وسوف تسبب تهيجا لبعض المرضى وسوف تمزق بعض مستحضرات التجميل الغلاف الدمعي وهو ما يفترض أنه يغلف سطح العين في شكل غشاء دمعي رقيق.

وتضيف: “في حال تمزق هذا الغشاء الدمعي، سوف تنهمر الدموع بسرعة وتصبح العين جافة ما يؤدي إلى تهيج”.

كما تطرقت الخبيرة إلى قنينات الماسكرا وكيف أن من المحتمل أن تصبح بعد شهور قليلة ملوثة بالبكتيريا التي تعيش على جلد الإنسان ، مما يزيد من فرص العدوى.

وتنصح النساء بالانتباه للرموز الموضوعة على القنينة مثل “3 إم” أي ثلاثة أشهر، وهي المدة التي ينصح باستخدام المنتج خلالها. وبعد هذه المدة تخلصي من الماسكرا واشتري أخرى جديدة.