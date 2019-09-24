الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

انقاص الوزن

نجح علماء من التشيك في صناعة حبوب تخسيس يمكنها أن تتّسع في المعدة، ما يضاعف فرص فقدان الوزن.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "تشارلز" في العاصمة التشيكية براج، أنه يمكن تناول الكبسولة قبل ٢٠ دقيقة من الوجبات حتى تتمدّد في المعدة، فيشعر الشخص بالاكتفاء ولا يأكل كثيراً من الطعام.

وخلال التجربة، طلب علماء من 223 شخصاً تناوُل الحبوب قبل الغداء والعشاء طوال ٢٤ أسبوعاً، مع اتباع حمية معتدلة (أقل من 300 سعرة حرارية يومياً).

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ومقارنةً بأكثر من ٢٠٠ شخص يتعاطون أقراصاً أخرى عديمة الفائدة، فإن أولئك الذين تناولوا الحبوب الجديدة فقدوا ٥٪ أو أكثر من وزن الجسم.

ونجح تأثير الكبسولة على ٥٩٪ من المشاركين ضمن التجربة، إذ فقدوا ٢٢ رطلاً من وزنهم، ونزلت مقاييس ملابسهم.

وتعمل الحبوب، المصنوعة من مواد نباتية، بشكلٍ مماثل لبالون المعدة، حيث تساعد الأشخاص المصابين بالسمنة المفرطة على إنقاص الوزن، عبر تجنيبهم الإحساس بالجوع.

وتملأ هذه الحبوب ربع المعدة عن طريق امتصاص الماء، ويمكن أن تكون متاحة من دون وصفة طبية في الصيدليات تحت اسم"بلينيتي" بحلول العام المقبل.