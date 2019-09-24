اخبار الخليج

هل السمنة عامل رئيسي للإصابة بالسرطان؟

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

السمنة

السمنة

هل السمنة عامل رئيسي للإصابة بالسرطان؟

كتب

متابعات_الخليج 365

تفوّقت السمنة على التدخين في احتمالات تسبُّبها في الإصابة بأربعة أنواع مختلفة من السرطانات، حسب دراسة حديثة لمعهد أبحاث السرطان البريطاني.

 

Advertisements

وأكدت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "إندبندت" البريطانية، الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة يتجاوز الآن عدد المدخنين بنسبة 2 إلى 1%، موضحةً أن السمنة تُسبِّب المزيد من احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطانات أكثر من السجائر.

 

وقالت "إندبندنت" إن التدخين لا يزال أحد أكبر مسبّبات السرطان في بريطانيا، ويفرض مخاطر أعلى بكثير من تلك الناجمة عن السمنة، غير أن الأخيرة تؤدي إلى الإصابة بـ13 نوعاً مختلفاً من السرطان، وتتفوّق على التدخين باعتبارها العامل الرئيسي لأربعة أنواع من المرض المذكور.

 

وأشارت الدراسة إلى أن هناك المزيد مما يمكن فعله لمساعدة الناس على تخفيض الوزن، بهدف تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل السمنة عامل رئيسي للإصابة بالسرطان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا