الشرطة اليونانية تكشف سبب الإفراج عن عربي متهم باختطاف طائرة

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ووفقا لوكالة "رويترز"، ألقي القبض على الرجل في 19 سبتمبر/أيلول، عندما ورد اسمه كمطلوب لدى السلطات الألمانية خلال تفقد الجوازات بجزيرة ميكونوس.
youtube/gerterr
كانت الشرطة اليونانية كشفت أن تلك القضية تتعلق باختطاف طائرة تابعة لشركة ترانس وورلد إيرلاينز عام 1985 وبجريمة خطف في عام 1987.
وأوضحت الشرطة في بيان، أنه بخلاف الاسم لم تقدم السلطات الألمانية أي دليل آخر على الهوية.
وأضافت الشرطة أن السفارة اليونانية في لبنان قدمت للسلطات وثائق، استنادا إلى مسؤول لبناني تقول إن المحتجز صحفي يحظى بالتقدير، وأن اسمه تشابه مع اسم الرجل المطلوب لدى ألمانيا.
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