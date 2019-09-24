وفاة ابنة أول رئيس للبنان

وولدت هوغيت الخوري، في بيروت عام 1931، وهي فنانة تشكيلية، دخلت مجال الرسم على يد الفنان الإيطالي فرناندو مانيتي.

وتزوجت هوغيت من الفرنسي بول كالان وحملت اسمه.

وعاشت هوغيت في باريس 15 عاما، ثم انتقلت إلى لوس أنجلوس، لتعود إلى بيروت عام 1993.

وشاركت هوغيت الخوري بلوحاتها في معارض فنية كثيرة بعدد من دول العالم.