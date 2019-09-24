السعودية تضع مواصفات قياسية لعلمها...فيديو

وأعلنت الهيئة عبر حسابها على "تويتر"، أن متطلبات صناعة علم السعودية هي أن يكون مستطيل الشكل يساوي عرضه ثلثي الطول بأرضية خضراء تتوسطه الشهادتان.

ولفتت الهيئة إلى أنه يجب أن تكون نوعية قماش العلم متناسبة مع الاستخدام في جميع الأجواء والمناخات، مع ثبات اللون الأخضر ومقاومته للضوء والغسيل والاحتكاكات، وأن يكون مقاوما للأشعة فوق البنفسجية.

وشددت الهيئة على منع استخدام الدهانات أو مواد الطلاء الزيتية في طباعة الشهادتين والسيف، وأن يكون لونهما هو اللون الأبيض.