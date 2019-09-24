الأجهزة الأمنية السعودية تكشف سر حقيبة سرقت وسط العاصمة

وقال المتحدث باسم شرطة الرياض، شاكر التويجري، إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مقيمين من السودان بعد تعرضهم للسلب والاعتداء وسرقة حقيبة، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأضاف التويجري أنه تم تحديد هوية الجناة وهم 5 أشخاص بينهم مواطنان ويمنيان وتشادي.

وقبضت الشرطة على الجناة، ومعهم الحقيبة التى تحتوي على مليوني ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال)، ومبلغ آخر يفوق المليون ريال.

وأكدت الشرطة أن الجناة يقومون بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة.