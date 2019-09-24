وقال المتحدث باسم شرطة الرياض، شاكر التويجري، إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مقيمين من السودان بعد تعرضهم للسلب والاعتداء وسرقة حقيبة، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأضاف التويجري أنه تم تحديد هوية الجناة وهم 5 أشخاص بينهم مواطنان ويمنيان وتشادي.
وقبضت الشرطة على الجناة، ومعهم الحقيبة التى تحتوي على مليوني ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال)، ومبلغ آخر يفوق المليون ريال.
وأكدت الشرطة أن الجناة يقومون بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأجهزة الأمنية السعودية تكشف سر حقيبة سرقت وسط العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.