شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات تستبعد مرشحة لمخالفتها التعليمات التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعدت اللجنة الوطنية للانتخابات مرشحة من القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى وذلك لمخالفتها أحكام وضوابط الحملات الانتخابية الواردة فى البند "أ" من المادة "47" من التعليمات التنفيذية والتى تنص على ضرورة المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها بهذا الشأن واحترام النظام العام.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، يأتى هذا القرار فى إطار المراقبة الدائمة لجميع الحملات الدعائية للمرشحين التي تقوم بها اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بحق المخالفين.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والعمل وفق الضوابط والشروط التي تنظم عمل الحملات الدعائية والبرامج الانتخابية للمرشحين والتي تم اعتمادها من قبل لجان الإمارات.
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