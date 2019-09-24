شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السودانى: الأمل كبير فى وقف الحرب وتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال وزير الدفاع السودانى الفريق أول ركن جمال الدين عمر، "إن الأمل كبير فى وقف الحرب وتحقيق السلام، وإن مبدأ السلام لا يتغير أبدا، والفرصة الماثلة تاريخية ويجب اغتنامها لتحقيق مطالب الثورة".
وأضاف الوزير، فى أول حوار صحفى له نشرته جريدة (القوات المسلحة) السودانية، اليوم الثلاثاء، أن هدف القوات المسلحة الاستراتيجى هو تحقيق الأمن الوطنى وتعزيز سياسة الدولة وفرض هيبتها.
ونوه بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى أشخاص أكفاء، يدركون عظم المسئولية، لتحقيق مطالب الشعب، لافتا إلى أن الفرد فى القوات المسلحة يمثل اللبنة الأساسية، والاهتمام به من الأولويات لتحقيق الرضا الوظيفي، مؤكدا أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تحملتا مسؤولية أمن البلاد واستقرارها، وأن الدعم السريع جاءت من صلب الجيش وإنجازاتها لا تخفى على أحد.
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