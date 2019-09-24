شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى والمستشارة الألمانية يبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث الرئيس العراقى برهم صالح، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

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وقال المكتب الإعلامى للرئيس العراقى، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه جرى خلال اللقاء ايضا استعراض دور الاتحاد الأوروبى فى مساعدة العراق لإعادة الإعمار، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية تسليحا وتدريبا.

وأشار البيان، إلى أن صالح وميركل استعرضا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية الحوار بين جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.