شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك سعود بالباحة يحتفى باليوم الوطنى الـ 89 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مطار الملك سعود الإقليمي بمنطقة الباحة، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، حيث زين أرجاء المطار بالأعلام وازدهرت شاشات العرض بمختلف العبارات الترحيبية. وحسب وكالة أنباء "واس" قام منسوبو مطار الملك سعود الإقليمي من خلال استقبال المسافرين القادمين عبر الرحلات الداخلية من مختلف المناطق بالورود ورايات الوطن، إضافة إلى الأهازيج التى شاركت بها الفرق الشعبية احتفالا بالمناسبة الوطنية المجيدة.

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