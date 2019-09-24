الان تتابع وفاة 8 أطفال رضع بحريق مستشفى في الجزائر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجزائر- الخليج 365: أفادت مصادر طبية جزائرية اليوم الثلاثاء بوفاة ثمانية أطفال حديثي الولادة جراء حريق بأحد المستشفيات. وأوضحت المصادر أن حريقا هائلا شب بجناح الولادة بمستشفى بشير بن ناصر،بمنطقة وادي سوف، ما أسفر عن وفاة الأطفال الثمانية. ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

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