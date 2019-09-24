الأسواق الأمريكية قريبة من احتضان سامسونج جالاكسي فولد

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

جالاكسي فولد

كتب متابعات_الخليج 365

بعد أشهر من إعلان شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية رسميا عن هاتفها سامسونج جالاكسي فولدSamsung Galaxy Fold أول هاتف في العالم قابل للطي؛ تنتشر الأحاديث حول استقبال الأسواق الأمريكية للهاتف الفريد من نوعه في القريب العاجل.



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فبحسب موقع techradar.com ظهرت بعض التسريبات التي تشير إلى اقتراب ظهور هاتف سامسونجSamsung القابل للطي في الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الجاري بحد أقصى، حيث سيكون متاحا للمستهلكين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وحتى الآن لا يزال الموعد الرسمي المؤكد لكشف النقاب عن هاتف جالاكسي فولد Samsung Galaxy Foldداخل الأسواق الأمريكية غامضا، إلا أن المحللين يعتقدون بأن هاتف سامسونج Samsung القابل للطي والمتواجد فعليا داخل كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة سيكون متاحا بشكل فعلي داخل الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل الموافق الـ 27 من الشهر الجاري.

يُذكر أن شركة سامسونج Samsung الكورية لم تؤكد أو تنفي حتى الآن أي معلومات رسمية مؤكدة تتعلق بموعد طرح هاتف سامسونج جالاكسي فولد Samsung Galaxy Fold داخل الولايات المتحدة الأمريكية.