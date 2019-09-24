- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
جالاكسي فولد
كتب
متابعات_الخليج 365
بعد أشهر من إعلان شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية رسميا عن هاتفها سامسونج جالاكسي فولدSamsung Galaxy Fold أول هاتف في العالم قابل للطي؛ تنتشر الأحاديث حول استقبال الأسواق الأمريكية للهاتف الفريد من نوعه في القريب العاجل.
فبحسب موقع techradar.com ظهرت بعض التسريبات التي تشير إلى اقتراب ظهور هاتف سامسونجSamsung القابل للطي في الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الجاري بحد أقصى، حيث سيكون متاحا للمستهلكين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وحتى الآن لا يزال الموعد الرسمي المؤكد لكشف النقاب عن هاتف جالاكسي فولد Samsung Galaxy Foldداخل الأسواق الأمريكية غامضا، إلا أن المحللين يعتقدون بأن هاتف سامسونج Samsung القابل للطي والمتواجد فعليا داخل كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة سيكون متاحا بشكل فعلي داخل الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل الموافق الـ 27 من الشهر الجاري.
يُذكر أن شركة سامسونج Samsung الكورية لم تؤكد أو تنفي حتى الآن أي معلومات رسمية مؤكدة تتعلق بموعد طرح هاتف سامسونج جالاكسي فولد Samsung Galaxy Fold داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسواق الأمريكية قريبة من احتضان سامسونج جالاكسي فولد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.