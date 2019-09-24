اليوم.. انطلاق معرض "جيتكس شوبر 2019" بدبي

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

جيتكس شوبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، الثلاثاء، فعاليات معرض جيتكس شوبر 2019 أضخم المعارض وأكثرها عراقة من نوعه على مستوى المنطقة في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.



ويقدم المعرض لزواره الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف زائر مجموعة واسعة ومتنوعة من عروض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية.

كما يقدم المعرض لزواره باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة والصفقات الحصرية الجديدة على مدار خمسة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

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وتعقد فعاليات المعرض في دورته الحالية في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وتستمر حتى 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومتوقع أن يتم تقديم خلال فعاليات المعرض صفقات وعروض لا تضاهى على الإلكترونيات إضافةً إلى العديد من الجوائز اليومية والهدايا والتجارب التفاعلية التي تضمن استمتاع عشاق المنتجات الإلكترونية من جميع الأعمار بتجربة تسوق فريدة.

وأوضحت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي أن معرض "جيتكس شوبر" يواصل تقديم أفضل الصفقات والعروض المميزة التي يقدمها على أحدث الإلكترونيات ومجموعة كبيرة من تجارب اختبار المنتجات قبل شرائها في جميع أقسام المعرض.

ولفتت إلى أن المنتجات المنزلية الذكية ستحتل مكانة بارزة في نسخة هذا العام من المعرض عبر المنطقة المخصصة للمنتجات المنزلية الذكية لتعزيز تجربة المتسوقين وتقديم دعم إضافي للزوار لمساعدتهم في عملية الشراء.