بعد شهرين.. إيران تفرج عن الناقلة المحتجزة

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وأفاد ربيعي خلال مؤتمر صحفي أن "الإجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار"، على حد قوله.
وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينة البريطانية، لكن تشغلها شركة ستينا بالك السويدية في 19 يوليو بعد مرورها من مضيق هرمز.
هل الصحفي الإيراني حشمت علوي شخصية وهمية؟
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هل الصحفي الإيراني حشمت علوي شخصية وهمية؟
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وجاء احتجاز الناقلة بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق.
وكانت وزارة الخارجية السويدية ذكرت، قبل أيام، أن ستوكهولم حصلت على "مؤشرات قوية للغاية" تفيد بأن ناقلة النفط البريطانية سيُطلق سراحها قريبا.
شاهد أيضا: واشنطن عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة نفط إيرانية لتغيير مسارها
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روحاني يتجه إلى الأمم المتحدة لكسب الدعم لطهران في مواجهة الضغوط الأمريكية
غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني طهران الاثنين متوجهًا إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مسعى لكسب التأييد لبلاده في مواجهة الضغوط "القاسية" التي تفرضها الولايات المتحدة. وتزامنًا مع مغادرته، أعلنت إيران الإفراج عن ناقلة النفط السويدية التي كانت ترفع العلم البريطاني عند احتجازها قبل أكثر من شهرين. وقال روحاني قبيل الصعود على متن طائرته إن وفده يتوجّه إلى الاجتماع الأممي رغم تردد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إصدار التأشيرات لهم. وتدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن منذ أيار/مايو العام الماضي عندما أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على إيران في إطار حملة أعلن أنها تهدف لممارسة "أقصى درجات الضغط" على الجمهورية الإسلامية. وقال روحاني "عندما يكون الأميركيون غير راغبين (بالسماح لإيران بالمشاركة)، فعلينا الإصرار على السفر". وأفاد خلال مؤتمر صحافي في مطار مهر أباد "من الضروري بالنسبة إلينا أن نشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد محادثات على كافة المستويات". وأضاف وتصاعدت حدة التوتر في الخليج منذ أيار/مايو عندما بدأت إيران خفض مستوى التزامها بالتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي بينما نشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية في المنطقة. وشكّلت واشنطن مذاك قوة بحرية بالاشتراك مع حلفائها بريطانيا وأستراليا والبحرين والسعودية والإمارات لمرافقة السفن التجارية، رداً على سلسلة عمليات استهدفت حركة الملاحة في الخليج. - "مبادرة هرمز للسلام" - وارتفع منسوب التوتر بشكل إضافي غداة هجمات 14 أيلول/سبتمبر التي استهدفت منشأتين نفطيتين في السعودية وتبناها المتمردون الحوثيون في اليمن فيما اتّهمت واشنطن والرياض بدرجات متباينة طهران بالوقوف وراءها. بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو"، مجموعة النفط السعودية العملاقة التي تدير الموقعين المستهدفين، وفق ما نقلت عنه وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية الاثنين. ويتوجّه جونسون كذلك إلى نيويورك حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني. وتوتّرت العلاقات بين لندن وطهران بشكل أكبر بعدما احتجزت طهران ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" في 19 تموز/يوليو لاتهامها بخرق "القانون البحري الدولي". وأعلنت إيران الاثنين الإفراج عن الناقلة بعدما انتهت الاجراءات القانونية لإتمام ذلك. لكن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي لم يحدد الموعد الذي سيسمح فيه للناقلة بالإبحار. وقبيل توجهه إلى نيويورك، أعلن روحاني أن إيران ستعرض خطة لخفض التصعيد في منطقة الخليج خلال اجتماعات الأمم المتحدة. وقال معلّقًا على الخطة التي تطلق عليها إيران اسم "مبادرة هرمز للسلام" إن "جميع دول الخليج الفارسي الساحلية مدعوة للانضمام إلى هذا التحالف للمحافظة على الأمن الإقليمي". وأشار روحاني إلى أن الأميركيين هم "أساس" النزاعات في المنطقة وأن هدفهم من تحميل إيران مسؤولية الهجمات هو نشر قواتهم في الخليج والوصول إلى النفط في المنطقة. وقال "من الواضح أن الاميركيين يريدون وضع كل النفط في الجزء الشرقي من السعودية بالكامل في قبضتهم"، معتبراً أن الأميركيين "يسعون لتحقيق أهداف أخرى وكل هذا ذريعة ليتواجدوا بشكل أكبر في المنطقة". - استبعاد عقد لقاء بين روحاني وترامب - منذ انسحابها من الاتفاق النووي، فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على إيران استهدفت قواتها المسلحة وقطاعها المالي ومسؤولين رفيعين بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وردت إيران بخفض التزاماتها الواردة في اتفاق 2015 الذي نصّ على تخفيف العقوبات عليها مقابل وضع قيود على برنامجها النووي. وأعلنت الولايات المتحدة من جهتها أنها ستطرح ملف إيران خلال اجتماعات الأمم المتحدة. وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن بلاده ترغب بتوفير "كل فرص النجاح" للدبلوماسية، بعد الهجمات التي أدت إلى اشتعال النيران في معمل بقيق السعودي وحقل خريص النفطي في شرق المملكة. وبعد الهجمات، قررت الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على مصرف إيران المركزي، ما قد يشكّل ضربة قاضية لجهود فرنسا ترتيب لقاء بين روحاني وترامب خلال اجتماعات الأمم المتحدة. للمزيد على يورونيوز: شاهد: إيران تستعرض قوتها العسكرية استعدادا لأي مواجهة عسكرية على وقع التوتر في الخليج الجبير: هجوم أرامكو يستهدف البشرية وسنردّ إذا أثبت التحقيق ضلوع إيران في الهجمات جونسون يتهم إيران بالمسؤولة عن هجمات بالسعودية
Euronews (Ar)
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شاهد: تابوت الملك الفرعوني توت عنخ آمون المذهل يخضع لعملية ترميم دقيقة
استهلت مصر عملية ترميم تابوت الملك الفرعوني توت عنخ آمون، حيث من المنتظر أن تستغرق هذه العملية ما بين سبعة إلى تسعة أشهر. وسيشهد التابوت الخشبي المذهب، المعروف بالتابوت الذهبي الكبير عملية ترميم دقيقة للقشور الذهبية الموجودة على سطحه. وقال خالد العناني، وزير الآثار المصري إن عملية الترميم ستستغرق وقتًا طويلاً لأن التابوت في حالة هشة منذ اكتشافه في مقبرة وادى الملوك في العام 1922. ووصل التابوت الذهبي إلى المتحف المصري الكبير الجديد في الجيزة قبل ستة أسابيع من متحف الآثار المصرية في ميدان التحرير بالقاهرة. اقرأ أيضا على يورونيوز: شاهد: مدن أوروبية بينها بروكسل تنظم يوما من دون سيارات إسرائيل أجرت تجربة نووية في العام 1979 مع جنوب إفريقيا والرئيس الأمريكي كارتر تستر عليها شاهد: اعتقالات عشوائية في كازاخستان خلال مظاهرات مناهضة للحكومة وأشار الوزير إلى إنه سيتم عرض التابوت إلى جانب التوابيت الذهبية الأخرى وغيرها من القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير الذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من العام 2020. وبالنسبة للكثيرين، يعتبر الملك توت عنخ آمون آخر رموز مجد مصر القديمة.
Euronews (Ar)
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للمرة الرابعة مسلسل "صراع العروش" يفوز بجائزة أيمي لأفضل مسلسل درامي
حصل المسلسل الدرامي المشهور "جيم اوف ثرونز" أو "صراع العروش" على جائزتي إيمي، لأفضل مسلسل درامي وأفضل ممثل مساعد، ,والتي حصل عليها الممثل الأمريكي بيتر دينكليدج. فيما فاز المسلسل البريطاني فليباج على أربعة جوائز أهمها أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثلة في دور بطولة يوم الأحد في حفل جوائز إيمي الذي أقيم في لوس أنجليس بكاليفورنيا. وتعد تلك هي المرة الرابعة التي يفوز بها المسلسل الملحمي الشهير بجائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي. وشهدت فئة أفضل مسلسل قصير منافسة شديدة، وحصل مسلسل تشيرنوبل وهو مسلسل تاريخي قصير من 5 حلقات جائزة أفضل مسلسل قصير يتناول كارثة تشيرنوبل النووية التي وقعت في 1986. مفاجئات غير متوقعة وكان مسلسل (جيم أوف ثرونز)، الذي أصبح بالفعل أكثر عمل نال جوائز إيمي في التاريخ بثماني وثلاثين جائزة، الأوفر حظا رغم استياء محبيه من نهايته. وقال ديفيد بينيوف، أحد كتاب مسلسل جيم أوف ثرونز:” كانت هذه السنوات العشر الأفضل في حياتنا... لا أستطيع أن أصدق أننا أنهيناه. لا أصدق أننا فعلناها.. قمنا بذلك معا وانتهى الأمر ولن نرى مثله أبدا“. وأصبح بيلي بورتر، نجم مسلسل (بوز)، أول رجل أسود يجاهر بمثليته الجنسية ويفوز بجائزة أفضل ممثل درامي بينما حصلت الوافدة الجديدة جودي كومر على جائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها كقاتلة مختلة في مسلسل ”قتل إيف“ (كيلينج إيف) من إنتاج (بي.بي.سي. أمريكا). وفي المجمل حصلت شبكة (إتش.بي.أو) على 34 جائزة إيمي تلتها نتفليكس بسبع وعشرين جائزة. علما بأن جائزة إيمي هي التقدير الأعلى أو المرادف للأوسكار الذي يمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة أنشئت عام 1949. للمزيد على يورونيوز: شاهد: يورونيوز تلتقي عدداً من النجوم المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي بمصر شاهد: محتجون لأجل البيئة يكتسحون السجاد الأحمر لمهرجان البندقية على خطى حفل الأوسكار ... جوائز "إيمي" التلفزيونية دون مذيع هذا العام
Euronews (Ar)
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واشنطن عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة نفط إيرانية لتغيير مسارها
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهرين.. إيران تفرج عن الناقلة المحتجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.