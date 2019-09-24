«نحتفظ بحقنا في الرد».. رئاسة الأركان الكويتية تصدر بيانا عاجلا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بيانا عاجلا للرد على ما نسب لرئيسها من تصريحات انتشرت في الفترة الأخيرة.

وجاء في بيان رئاسة الأركان، نفي لما «يتم تداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي من تصريحات تنسب لرئيس الأركان العامة للجيش»، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ونوهت رئاسة الأركان «بأن تصريحات قيادات الجيش تصدر من خلال مديرية التوجيه والعلاقات العامة دون غيرها».

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وأشار البيان إلى أن رئاسة الأركان «تحتفظ بحقها القانوني بملاحقة مروجي الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والتشكيك بعلاقات دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة».

وأهابت رئاسة الأركان الكويتية في بيانها «بمستخدمي برامج التواصل الإجتماعي عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، وتحري الدقة في التعامل معها».

وأكدت على «ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع».