شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى يحتفى باليوم الوطنى الـ 89 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت إدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة، باليوم الوطنى الـ 89 للمملكة من خلال استقبال المسافرين القادمين عبر الرحلات الداخلية من مختلف المناطق بالورود ورايات الوطن، إضافة إلى الأهازيج التى شاركت بها الفرق الشعبية احتفالا بالمناسبة الوطنية المجيدة.

ورصدت وكالة "واس" مشاهد من مشاركة الجهات العاملة فى المطار، والمواطنين والمقيمين فى الفعالية المنظمة التي أقيمت في صالة قدوم الرحلات الداخلية، ومشاعر الفرح والابتهاج التي تجسّد عمق الولاء والانتماء لهذه البلاد المباركة.