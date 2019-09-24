الحرص على وجبة الإفطار يعزز صحة الأطفال

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

طفلة

كتب متابعات_الخليج 365

حذر الدكتور محسن الصعب، استشاري طب الأطفال، رئيس جمعية طب الأطفال حديثي الولادة بمحافظة دمياط المصرية، من انتقال العدوى للطلاب في بداية العام الدراسي، وأكد أنه يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية وسلامة الأطعمة.



ووجه الصعب عددا من النصائح للأمهات وفقاً "العين الإخبارية" بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أبنائهن أثناء العام الدراسي، والتي نستعرضها فيما يلي:

1- الوقاية من السمنة والنحافة

الوقاية من السمنة والنحافة بمراقبة الوزن جيدا وطلب المشورة الطبية في حال وجود أي مشكلات متعلقة بالوزن أو الطول.

2- تناول الوجبات بانتظام

تناول الوجبات بانتظام وفي مواعيد شبه ثابتة يساعد على الهضم الجيد والاستفادة الجيدة من الغذاء وتجنب حدوث مشاكل بالمعدة والجهاز الهضمي ككل مثل الحموضة والميل للقيء أو الإمساك.

3- الحرص على وجبة الإفطار

تعتبر وجبة الإفطار الوقود الذي يستخدمه الجسم طوال اليوم الدراسي، وبالتالي لا بد أن تكون وجبة منوعة وتحتوي بين مكوناتها على الفواكه والخضروات الطازجة.

4- تقليل الدهون والمقليات

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يجب التقليل من الدهون والأطعمة المقلية والمشروبات الغازية، والسكريات والحلويات لتفادي خطر السمنة، حيث إن هذه الأطعمة تحتوي على سعرات حرارية عالية يختزنها الجسم في صورة دهون.

5- الابتعاد عن الأطعمة المجهولة

في حال شراء أطعمة يجب الحرص على اختيار أماكن مضمونة ونظيفة وعدم شراء أطعمة مجهولة المصدر أو مكشوفة أو ملوثة أو تظهر عليها علامات الفساد الغذائي مثل تغير اللون أو الرائحة، وكذلك يجب تجنب شراء العصائر أو الأغذية المحتوية على طعوم أو ألوان صناعية ويجب التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء.

6- ممارسة النشاط البدني

في زحام الدراسة والمذاكرة علينا ألا ننسى النشاط البدني، حيث يجب على الأطفال ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على حيوية ورشاقة الجسم وتحسين الأداء البدني والعقلي والمدرسي، مع الحرص على تجنب ممارستها في الشارع تفاديا لأخطار الحوادث.

7- الاهتمام بالنظافة الشخصية

العناية بغسل الأيدي بالماء والصابون قبل الأكل وبعده وغسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون على الأقل مرة قبل النوم يحميان الأطفال من المخاطر الصحية.

8- تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية

يمكن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع المعلمين وإنشاء مجموعات المذاكرة مع الأصدقاء، وكذلك الاشتراك في الصفحات العلمية والتعليمية، ولكن الإكثار من استخدام الأجهزة الإلكترونية يستهلك طاقة المخ ويسبب مشكلات بالعمود الفقري والعينين ويزيد من خطر السمنة.