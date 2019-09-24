العثور على آلاف الدولارات داخل مرحاض طائرة بمطار الخرطوم

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وقال المصدر إن الأموال التي عثر عليها تبلغ قيمتها 21 مليون جنيه سوداني، من بينها 350 ألف دولار أميركي، إلى جانب عملات أخرى.
وأشارت المعلومات الواردة إلى أن الأموال كانت داخل كيس أسود، حين عثرت عليها إحدى المضيفات بالطائرة.
واعتقدت المضيفة، وفق "الانتباهة"، أن الكيس بداخله قنبلة، مما جعلها تستنجد بطاقم التأمين. وبعد التفتيش، اتضح أنها عبارة عن أموال بعملات أجنبية مجهولة المصدر.
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وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بنيابة الجمارك والتي بدورها سارعت بفتح تحقيق عاجل، وأوقفت نحو 15 عاملا للتحقيق معهم.
وفي السياق ذاته، تمت مخاطبة الشركة، التي تتبع لها الطائرة، لمد السلطات السودانية بشريط التسجيل من كاميرات المراقبة داخل الطائرة لتحديد هوية واضع النقود.
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زوجان يعثران على ثروة بقيمة 6 مليون دولار في التراب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.