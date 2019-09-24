شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وحار فى البحرين ورطب بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة فى السعودية، حار فى البحرين ورطب فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقس رطب مع فرصة لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من السواحل الغربية للمملكة خاصة الوسطى منها والجنوبية,فى حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية منها .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، اليوم الثلاثاء، سيكون حاراً نسبياً ورطباً خلال الليل، الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار، ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 39 م، والصغرى 27 م، الرطوبة النسبية العظمى 95%، والصغرى 30 %، شروق الشمس فى الساعة 05:27 صباحاً وغروبها فى الساعة 05:32 مساءاً.

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الامارات

توقع " المركز الوطنى للأرصاد " أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا احيانا خاصة على المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا، حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 - 30 كم/ س تصل إلى 40 كم/ س أحيانا.

و الموج فى الخليج العربى يكون متوسطا يضطرب مساء .. و يحدث المد الأول عند الساعة 20:09 عند الساعة و الجزر الثانى عند الساعة 28:04 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 52: 16 و الثانى عند الساعة 09:07 و الجزر الأول عند الساعة 48: 11 عند الساعة 00:01.