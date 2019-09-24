شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يؤدى صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر أمس الاثنين، صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركى بن عبدالله بالرياض، بحسب صحيفة أنحاء السعودية.
وأم المصلين سماحة مفتى عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، كما أدى الصلاة معه الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز وابن الفقيدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسئولين وجمع من المواطنين.
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