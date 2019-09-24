حفل زفاف يتحول إلى مأتم في أفغانستان.. 48 قتيلاً ومصاباً

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مسؤولان أفغانيان، اليوم الاثنين، مقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين جراء هجوم عن طريق الخطأ نفذته القوات الحكومية في جنوبي البلاد على موقع كان يعتقد أنه يعود لحركة طالبان.

وقال مصادر مطلعة إن ما لا يقل عن 35 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا، بينما كانوا يحضرون حفل زفاف في ولاية هلمند بجنوبي أفغانستان.

ووقع الهجوم الليلة الماضية عندما داهمت قوات أفغانية منزلا قال مسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه لتدريب المقاتلين، لكن أثناء العملية تعرض حفل زفاف على مقربة لإطلاق النار.

وقال عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند “35 مدنيا قتلوا وأصيب 13. كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في موسى قلعة”، بحسب “رويترز”.

Advertisements

وقال عبد المجيد أخوند زاده، وهو عضو آخر بالمجلس، إن 40 شخصا، جميعهم مدنيون، قتلوا في الهجوم.

ومن جانبه، قال الجيش الأمريكي إن 22 من مقاتلي طالبان قتلوا في تلك الغارة، على ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

لكن عمر زواك، المتحدث باسم حاكم الولاية، قال إن 14 مسلحا بينهم ستة أجانب قتلوا خلال الغارة.

وأضاف زواك أن السلطات المحلية تحقق في تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصا أثناء مشاركتهم في حفل الزفاف ولقوا في منطقة موسى قلعة، التي تخضع لسيطرة طالبان.