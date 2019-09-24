“الجبير” يناقش أوضاع المنطقة مع وزير الخارجية الفرنسي في نيويورك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس (الإثنين) في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة، وجهود البلدين تجاهها.

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