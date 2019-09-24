تطبيق واتس آب يطلق ميزة جديدة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

بدأت خدمة التراسل الفوري "واتس آب" إطلاق ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة منشورات الحالة على فيس بوك، وذلك بعد أشهر من الاختبار.



ولم تُعلن الخدمة عن الميزة رسميًا، لكن العديد من المستخدمين أفادوا عبر تويتر عن وصول الميزة.

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وأضافت واتس آب إلى صفحة الأسئلة الشائعة على موقعها شرحًا لكيفية مشاركة حالات واتس آب على فيس بوك والتطبيقات الأخرى مثل إنستجرام أو جيميل، أو صور جوجل، لذا، فإن الإطلاق الرسمي لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم وشيكًا.

وبدعم الميزة الجديدة، سوف يرى المستخدم الخيار الجديد (شارك إلى قصة فيس بوك) Share to Facebook Story تحت (حالتي) My Status تبويب الحالة، حيث يمكنه النقر عليه للانتقال إلى الخطوة التالية. وهناك يمكن للمستخدم رؤية التطبيقات التي يمكن مشاركة حالة واتس آب معها.

وفي حال نشر المستخدم أكثر من حالة على واتس آب، فإنها جميعًا سوف تُشارك مع قصص فيس بوك، لذا، في حال لم يرغب المستخدم بمشاركة جميع الحالات، فيتعين عليه الذهاب إلى قسم (حالتي) My Status، ثم اختيار الحالات التي يرغب في مشاركتها فقط، وذلك من خلال النقر على زر القائمة في الزاوية العليا اليمنى ثم خيار (شارك إلى فيس بوك).