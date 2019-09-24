شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يجتمع فى نيويورك بنظيرة للمالديف وبلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى، مع السيد عبدﷲ شاهد، وزير خارجية جمهورية المالديف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

ونوه وزير الخارجية البحرينى بما تشهده علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف من تقدم، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تطوير التعاون المشترك فى المجالات كافة بما يدعم مصالح البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين.

من جانبه، عبر السيد عبدﷲ شاهد عن اعتزاز جمهورية المالديف بعلاقات الصداقة المتميزة مع مملكة البحرين، واهتمامها بتعزيز التنسيق المتبادل حيال مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما اجتمع وزير الخارجية مع السيدة إيكاتيرينا زاخارييفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائى وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا.

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وأعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن تطلع مملكة البحرين إلى تطوير علاقات الصداقة مع جمهورية بلغاريا فى جميع المجالات والارتقاء بأطر التعاون والتنسيق المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها، أشادت السيدة إيكاتيرينا زاخارييفا بما تشهده مملكة البحرين من تنمية ونهضة وتقدم على شتى الأصعدة، متمنية لمملكة البحرين المزيد من الرقى والازدهار.