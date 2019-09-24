شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق معرض جيتكس شوبر 2019 للأجهزة الإلكترونية فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى مركز دبى التجارى العالمى اليوم فعاليات معرض جيتكس شوبر 2019 أضخم المعارض وأكثرها عراقة من نوعه على مستوى المنطقة فى مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ويقدم المعرض لزواره الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف زائر مجموعة واسعة ومتنوعة من عروض المنتجات الإلكترونية الإستهلاكية بالإضافة إلى باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة والصفقات الحصرية الجديدة على مدار خمسة أيام فى مركز دبى التجارى العالمي.

وتعقد فعاليات المعرض فى دورته الحالية فى قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و 3 وتستمر لغاية يوم 28 سبتمبر الجارى لتقدم صفقات وعروض لا تضاهى على الإلكترونيات إضافةً إلى العديد من الجوائز اليومية والهدايا والتجارب التفاعلية التى تضمن استمتاع عشاق المنتجات الإلكترونية من جميع الأعمار بتجربة تسوق فريدة.

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و أوضحت تريكسى لوه ميرماند نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبى التجارى العالمى أن معرض "جيتكس شوبر" يواصل تقديم أفضل الصفقات والعروض المميزة التى يقدمها على أحدث الإلكترونيات ومجموعة كبيرة من تجارب اختبار المنتجات قبل شرائها فى جميع أقسام المعرض..لافتة أن المنتجات المنزلية الذكية ستحتل مكانة بارزة فى نسخة هذا العام من المعرض عبر المنطقة المخصصة للمنتجات المنزلية الذكية لتعزيز تجربة المتسوقين وتقديم دعماً إضافياً للزوار لمساعدتهم فى عملية الشراء.