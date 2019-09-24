شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: 3.7 مليون شخص زاروا فعاليات اليوم الوطنى الـ 89 خلال 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تركى بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس (موسم اليوم الوطنى 89) ، مساء الاثنين، ختام فعاليات (موسم اليوم الوطنى 89)، بعد تنفيذ 650 ساعة سعادة، تضمنتها فعاليات قدمت خلال 184 يوماً، مثلت إجمالى الأيام المخصصة للموسم، وتقاسمتها مختلف محافظات ومدن المملكة، وأنارت خلالها هيئة الترفيه أكثر من 700 ألف ومضة نارية، الأمر الذى أمتع ما يزيد عن 3.7 مليون شخص فى جميع مناطق المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح الأستاذ آل الشيخ أن عدد القوى العاملة، الذين وصفهم بصنّاع السعادة بلغ فى هذا الموسم 8230 صانعاً للسعادة، مثل شباب وشابات الوطن منهم ما نسبته 91 %، فيما وصلت نسبة مشاركة المرأة فيها إلى 23 %، وبلغت فرص العمل الموسمية أكثر من 6800 فرصة عمل، أى بما يعادل 85%؜ من الوظائف العاملة فى الموسم، بمشاركة أكثر من 1167 فناناً ومبدعاً، بالإضافة إلى تسيير ما يزيد عن 4200 حافلة نقل ترددي.

يذكر أن موسم اليوم الوطنى 89 جاء ضمن مواسم السعودية، واستمر لمدة خمسة أيام من 19 إلى 23 سبتمبر، وأشرفت عليه الهيئة العامة للترفيه.ش