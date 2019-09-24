شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الإمارات أكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمنى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالميًا كأكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمنى لعام 2019 وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن البلدان الممولة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ بداية عام 2019 ولغاية 23 سبتمبر 2019.

وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمنى منذ 2015 حتى سبتمبر 2019، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء الاثنين، 21.70 مليار درهم (5.91 مليار دولار أمريكي)، واستحوذت المساعدات الإنسانية نسبة 37% من إجمالى قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة، أى 7.93 مليار درهم (2.16 مليار دولار أمريكي).

واستحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 63% من قيمة المساعدات الإماراتية بمبلغ 13.70 مليار درهم (3.73 مليار دولار أمريكي)، فيما شملت المساعدات المقدمة 15 قطاعًا رئيسيًا مثل قطاعات النقل والتخزين، وتوليد الطاقة وإمدادها، والخدمات الاجتماعية، والقطاع الصحي، ودعم الحكومة والمجتمع المدني، وغيرها، وشملت المساعدات الإماراتية كافة مظاهر الحياة فى اليمن بهدف المساهمة فى توفير الاستقرار والتنمية فى المحافظات والمناطق اليمنية.