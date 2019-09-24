فنانون راحلون يتجولون بين فعاليات «الجونة السينمائي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:محمد حمدي شاكر

تجول عدد من الفنانين الراحلين بين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة المقامة في مصر، عبر فكرة لشاب مصري يعمل مدير تسويق بإحدى الشركات في دبي، إذ ابتكر محمد جابر أو «ميجابيكسل» مجموعة من الصور لفنانين راحلين يمرون على السجادة الحمراء وخلفهم الشعار الرسمي للمهرجان، منهم عبد المنعم مدبولي، وسعاد حسني، وفريد شوقي، وعمر الشريف، وهند رستم، وأم كلثوم، وفاتن حمامة، ورشدي أباظه، وأحمد زكي، ومحمود عبد العزيز، وعلي الشريف.

قال محمد جابر ل«الخليج»: «لم يستغرق الأمر مني سوى ثلاث ساعات بين التحضير والتجهيز ثم النشر على صفحاتي في مواقع التواصل، وجاءت الفكرة عن طريق بعض الأصدقاء الذين تحدثوا معي أثناء حفل افتتاح المهرجان، وتخيلوا أنفسهم على السجادة الحمراء، وقتها تصورت وجود فناني الزمن الجميل عليها».

وأضاف: «بدأت في جمع عدد من الصور لهؤلاء النجوم، واخترت بعض الأماكن التي تتناسب مع كل صورة لتظهر في النهاية الصورة وكأنها حقيقية، وبالفعل بدأت في عمل التصميمات وبعد أقل من ساعة من نشرها انهالت ردود الأفعال الإيجابية سواء من نجوم أو أشخاص عاديين».