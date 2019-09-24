حقيقة حريق إحدى القطارات المصرية في محافظة المنيا (فيديو)

وأكدت الهيئة في بيان نشر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدم صحة الأخبار المتدوالة بشأن نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولا صورا ومقاطع فيديو تظهر نشوب حريق هائلا، قالوا إنه في إحد القطارات في محيط محطة المنيا.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو نشوب حريق بـ "المخلفات والهيش" بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا، بعيدا عن الخط الطوالي.

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وأشارت إلى أن، النيران امتدت لعربتان "خردة" بحوش محطة المنيا بعيدا عن المحطة وتم إطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا.

وشددت الهيئة في بيانها، أنه لا توجد أي خسائر مادية أو بشرية كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة، وعدم نشر أي أخبار كاذبة.