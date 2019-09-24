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تطبيق جديد لاختبار درجة الحب.. الشات يقيس حبك الحقيقي
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
صدر مؤخرا فى المتاجر الإلكترونية، تطبيق جديد يمكن به اختبار درجة الحب بين طرفين، وذلك من خلال تحليل المحادثات الإلكترونية بين شخصين عبر الإنترنت.
وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن التطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعى لقراءة آلاف من المحادثات النصية وتحليلها، مشيرة إلى أنه يحدد، بعد ذلك، مدى التوافق بين الطرفين ويمنحهم علامات على ذلك أيضا، فى شكل إحصائيات.
ويحمل التطبيق اسم "MeI" أيضا بعض النصائح عن المواعدة لمساعدتك في الوصول إلى الشريك المناسب، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أن التطبيق التجريبى تم طرحه فى متجر "جوجل بلاي" العام الماضي، ليكون دليل المحبين فى تحديد طريقة مثلى للتعامل مع شريكك فى الحياة.
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