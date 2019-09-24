محمد بن زايد: «عيال زايد» يعانقون الفضاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، اطمأن خلاله إلى استعداداتهما لإتمام رحلتهما التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، وإنجاز مهمتهما الوطنية.

وأعرب سموّه، خلال الاتصال، عن تمنياته لهما بالتوفيق في اتمام رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية، داعياً الله عز وجل أن يكللها بالنجاح.

وقال سموّه: بمهمتكما التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية تدخل خلالها دولتنا مرحلة نوعية مهمة في تاريخ نهضتها التنموية الحضارية.

ودعا سموّه، الله عز وجل، أن يحفظهما ويردهما سالمين غانمين رافعين علم بلادهما.

وأوضح سموّه، أن الدولة تسعى إلى تحقيق إنجازات نوعية، بعقول أبنائها وكفاءاتهم، وفي مجال الفضاء والاستعداد للمستقبل. مشيراً إلى أن أبناء الإمارات أثبتوا دائماً أنهم على قدر المسؤولية والثقة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، مخاطباً المنصوري والنيادي: «أنتما تحملان معكما آمال وطن يمضي قدماً برؤية قيادته وعزيمة أبنائه، لتحقيق الإنجازات وأن يتبوّأ الصدارة العالمية في المجالات كافة».

وأشار سموّه إلى أن مهمة رائدي الفضاء الإماراتيين، تجسد طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشعب الإمارات وكل «عيال زايد» في وصول أبناء الإمارات إلى الفضاء، واثقين بقدراتهم وإمكاناتهم.

وقال سموّه: «أنتما تمثلان كل إماراتي وإماراتية، تمثلان كل شعب الإمارات، وبلادٌ فيها أمثالكم محظوظة. الله يحفظكم ويوفقكم».

وقال سموه على «تويتر»: «تواصلت مع هزاع المنصوري وسلطان النيادي وهما يستعدان لرحلة الفضاء، فخورون بهذه النماذج المضيئة في مسيرة الخير والبناء.. الرحلة القادمة ستصنع تاريخاً جديداً في سماء الوطن، وتؤكد دخول دولة الإمارات عالم اكتشاف الفضاء بسواعد أبنائها.. رحلة ستلهم الأجيال المقبلة لتحقيق إنجازات وطنية جديدة».

فيما أعرب المنصوري والنيادي عن شكرهما لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، وقيادة الدولة الحكيمة، على ما يحظيان به من ثقة ودعم واهتمام متواصل. وقالا: «نفخر ونعتز بتمثيلنا وطننا الغالي دولة الإمارات، على متن محطة الفضاء الدولية ورفع رايتها».

وأكدا معنوياتهما العالية وجاهزيتهما، مشيرين إلى أن هذه المكالمة أعطتهما دافعاً كبيراً لمواصلة العمل. وأن هذه اللحظة تمثل نتاج زرع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. فعند استقباله لرواد فضاء أجانب في إحدى المناسبات لم يكن استقبالاً فقط، بل كان تخطيطاً للمستقبل، واليوم نحن نكمل هذا التخطيط.

يذكر أن رحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية تنطلق يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15» من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان.. وستزدان كتف رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بشعار «طموح زايد»، خلال مهمته التاريخية التي تشكل نموذجاً متميزاً لأبناء الإمارات في الإرادة والتحدي وعلو الهمة.

حضر الاتصال، سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر غانم السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد علي المنصوري، شقيق هزاع المنصوري. (وام)