شكرا لقرائتكم خبر عن أذكياء لا مطيعون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

كنت واحداً من الكهول حضروا ندوة أقيمت مؤخراً عن قضايا الشباب. بين الحضور شبان طبعاً، ولكنني أحسب أن عددنا نحن الكهول كان أكثر. بعض الحضور وجهوا أسئلة إلى المتحدثين، وهما شابان يمثلان جمعيات شبابية، من بينها السؤال الآتي: أين الشباب؟ لماذا لم يحضروا ندوة بهذه الأهمية تناقش قضاياهم؟

شاب من الاثنين اللذين كانا على المنصة قال: «تسألون لماذا يغيب الشباب عن الندوة؟ وأجيبكم بأن الكثيرين منهم لا يعودون من أعمالهم إلا في الخامسة أو السادسة مساء، وربما تنتظرهم في بيوتهم واجبات عائلية أخرى».

الشاب الثاني على المنصة بدأ حديثه عن الأسئلة التي تشغل بال الشباب. حسب المتحدث يسأل الشاب نفسه سؤالاً أو أكثر من الأسئلة التالية، وربما كلها دفعة واحدة: هل سأتمكن من إنهاء دراستي الجامعية؟ هل سأجد وظيفة مناسبة بعد أن أنهي دراستي؟ هل سأنجح في تأسيس عائلة بما يتطلبه ذلك من مستلزمات؟

كانت الندوة تجوالاً مهماً في القضايا التي تشغل بال الشباب العربي اليوم، وربما ليس الشباب العربي وحده، وإنما الشباب في كل مكان. جرى حديث عن جملة من التحديات غير المسبوقة مقارنة بتلك التي واجهناها عندما كنا في أعمار الشباب؛ لأنها من طبيعة مختلفة، بينها التعامل مع طوفان هذا العالم الرقمي الذي أقام حياة موازية للواقع، أو لعله هو نفسه غدا واقعاً، حيث لم يعد من الممكن الفصل بين الافتراضي والواقعي، فما في العالم الافتراضي هو واقعي أيضاً.

تحدٍ آخر جرت الإشارة إليه يتصل بمخاطر الفكر المتطرف الذي يستحوذ على أذهان قطاعات ليست قليلة من الشباب، فيدفع بها نحو المهالك، فبالقياس إلى فضاءات الاستنارة التي نشأت فيها أجيال سابقة قبل عقود قليلة فقط، فإن الأفكار الظلامية تشدّ بعض الشباب إلى الماضي، وتعطل المسار الموضوعي المفترض إلى المستقبل. والمستقبل ليس مجرد زمن آتٍ، وإنما يلزمه لكي يكون جديراً بهذا المسمى، أن يكون منظومة متكاملة من الرؤى والبرامج والأفكار العصرية حقاً.

لن يكون ممكناً تحقيق ذلك دون إصلاح وتطوير منظومة التعليم التي لا تتقدم وإنما تتراجع للأسف على أكثر من صعيد، فهي من جهة لا تواكب كما يجب الجديد في العلم والتقنيات وعلوم الاتصال الحديثة، وهي من جهة أخرى بقيت عاجزة عن إنتاج رؤية حداثية للمجتمع والكون، ومع الوقت تتسع الشقة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. في مؤتمر حضرته مؤخراً في كازاخستان راقت لي عبارة قالها أحدهم: «نحتاج أذكياء لا مطيعين!».

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