خادم الحرمين: اليوم الوطني السعودي يرسِّخ مكانتنا بين الأمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الاثنين، أن اليوم الوطني السعودي هو «اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم»، متطلعاً «لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء». وقال، في تغريدة على «تويتر»، أمس الاثنين «نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده»، سائلاً الله أن يحفظ البلاد، ويديم عليها الأمن والاستقرار. ولاقت تغريدة الملك سلمان تفاعلاً واسعاً على مستوى الوطن العربي والإسلامي، حيث تناقلها العديد من رواد «تويتر» معبرين عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالسعودية.

من جانب آخر، بحث خادم الحرمين الشريفين مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مختلف القضايا وتطورات الأحداث والتحديات التي تواجهها والسبل الكفيلة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن العاهل البحريني أعرب خلال المحادثات التي جرت بقصر السلام بجدة عن استنكاره وإدانته للاعتداء التخريبي على معملي «أرامكو» السعودية، مؤكداً أن الاعتداء يعد تصعيداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة ككل ولإمدادات الطاقة العالمية. وأكد الملك حمد وقوف البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، مشدداً على دعم بلاده للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها.

من جهته، أبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لملك البحرين على مشاعره الأخوية الصادقة التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً أن السعودية قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية. (وكالات)