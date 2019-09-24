3 رسائل علمية في ملتقى الشارقة للبحث المسرحي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل التحضيرات في إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة لاستقبال الدورة الثامنة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنطلق فعالياته في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة 10 عروض قصيرة.

وإلى جانب الندوات النقدية اليومية، والملتقى الفكري المصاحب الذي يجيء تحت عنوان «تعليم المسرح: الموهبة، التدرب، والتطوير»، يستضيف المهرجان هذه السنة دورة سابعة من (ملتقى الشارقة للبحث المسرحي)، وهو برنامج مسرحي سنوي تنظمه الشارقة لعرض ومناقشة أحدث الرسائل العلمية المنجزة في كليات الدراسات العليا المتخصصة في المسرح بالجامعات العربية.

الملتقى الذي ينظم على مدار يوم 30 سبتمبر يستضيف ثلاثة باحثين حازوا شهادة الدكتوراه مؤخراً، هم: الباحث بوسلهام الضعيف، من المغرب، والذي حاز الدكتوراه عن أطروحته «التكوين المسرحي.. مناهج ومدارس»، وشريف صالح، من مصر، الذي أنجز رسالته للدكتوراه تحت عنوان «التحليل السيميائي للنص المسرحي.. يسري الجندي نموذجاً»، وسيف الفرشيشي، من تونس، الذي حاز شهادة الدكتوراه عن بحثه «المسرح والمجتمع من خلال التجربة التونسية 1956 إلى 2013».

وستعرض الأبحاث في الملتقى للتعرف إلى موضوعاتها ومنهجياتها ولإبراز ما أضافته إلى المكتبة المسرحية العربية.