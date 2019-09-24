الاحتلال يعتقل 54 فلسطينياً بالضفة والقدس.. وتدنيس للأقصى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال 54 فلسطينياً جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية. وادعى جيش الاحتلال في بيان، أن المعتقلين شاركوا في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات جيش الاحتلال. كما زعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومصادرة عشرات آلاف الشواقل بحجة استخدامها ل«الإرهاب»، (الدولار=3.5 شيقل).

وزعم المتحدث باسم شرطة الاحتلال، أنه من بين المعتقلين 27 فلسطينياً من بلدة العيسوية في القدس للاشتباه في تورطهم في إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على دوريات للشرطة. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان «من بين المعتقلين سيدة وأطفال أحدهم يبلغ من العمر 11 عاماً وأشقاء وأسرى سابقون». وشهدت مدينة رام الله، مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء عمليات اعتقال في المدينة، أسفرت عن 8 إصابات بجروح وبحالات اختناق بالغاز.

وقال مركز فلسطيني متخصص في متابعة قضايا الاستيطان «الإسرائيلي»، إن مستوطنين أقاموا ست بؤر استيطانية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية منذ عام 2017. وذكر مركز «أبحاث الأراضي»، أن المستوطنين أقاموا العدد المذكور من البؤر على بعد مئات الأمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات سابقة. واقتحم 144 مستوطناً، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي شددت من الإجراءات التي تحول دخول الفلسطينيين لساحات الحرم. ووفقاً لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 46 مستوطناً و73 طالباً يهودياً و25 موظفاً من حكومة الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وسط تلقيهم شروحات عن «الهيكل» المزعوم. (وكالات)