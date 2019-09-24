قصص اللاجئين في «النكبة السورية» لعلاء البدري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «ما أصعب أن تجد أحداً من أهلك، أو ذويك، أو قريباً لك، أو جاراً، أو حتى إنساناً لا تعرفه، ملقى على قارعة الطريق جثة هامدة، وأن تجده ينزف وهو يصارع الموت ولا تستطيع إنقاذه، أو حتى تقديم أي مساعدة له، لأنك ببساطة ستنال مصيره نفسه برصاص قناص لا يعرف الحق، ولا العدل، ولا الإنصاف، ولا حتى ماذا تعني الإنسانية».. هكذا وصف علاء البدري الصحفي والباحث في شؤون قضايا اللاجئين وضحايا الحروب في كتابه الجديد «النكبة السورية» ما تعرض له السوريون منذ اندلاع كارثتهم المدوية.

ويسرد في كتابه الذي صدر مؤخراً عن «كتاب اليوم» في مؤسسة أخبار اليوم المصرية، مجموعة من قصص وروايات ضحايا الحرب والنكبة السورية، وهي القصص الموجعة التي فضحت ما فعله أمراء الحرب.

ويروي البدري في كتابه قصة «فاطمة» الفتاة الصغيرة التي قابلها على الحدود الأردنية السورية «أوجعتني كلماتها وهي تسرد لي قصة هروبها من القتل والقصف والتشرد والضياع.. تاركة وراءها أمها، وإخوتها، وجثة أبيها الذي قتل غدراً تحت أنقاض منزلهم العتيق ، ولا أي مصير ينتظر أمها، وأشقاءها الثلاثة».

ويقول: «إنها فاطمة صاحبة الكلمات المؤلمة.. فاطمة الفتاة الصغيرة التي أثارت انتباهي عندما اقتربت من الخيام التي تم تشييدها في أجواء قاحلة بلا خدمات، أو مرافق، وجدتها تنظر إلى الشاحنة التي تحمل المساعدات الغذائية والدوائية بلا اكتراث، ولم تفعل مثلما فعلت بقية قريناتها من الفتيات المهجرات اللاجئات ساكنات الخيام اللاتي أسرعن للحصول على كيس أرز، أو دقيق، أو بعض الملابس، أو الأغطية».