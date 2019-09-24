اليمن.. الحوثي يتهم الأمم المتحدة بتجاهل أزمة الوقود ويحملها المسؤولية

وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": ‏"لماذا تتجاهل الأمم المتحدة الأزمة التي تدور بسبب منع العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي دخول سفن البترول إلى الحديدة، مع أن الأمم قد منحتهم التصاريح وقامت بتفتيشهم".

وأضاف: "نحمل الأمم المتحدة ومبعوثها ومسؤوليها مسؤولية عدم إدانة أو إلزام العدوان بعدم منعهم من المرور فلا مبرر".

وكانت "أنصار الله" اتهمت، على لسان المتحدث باسم شركة النفط في صنعاء أمين الشباطي، الجمعة الماضية، التحالف العربي باحتجاز 6 سفن مشتقات نفطية.

تحمل (87,005) أطنان من البنزين، و(42,763) طنا من الديزل، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

وتشهد العاصمة صنعاء، وبقية مناطق سيطرة "أنصار الله"، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ارتفع فيها سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في السوق السوداء إلى نحو 18 ألف ريال يمني (30 دولاراً أمريكيا)، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12 ألف ريال "20 دولاراً أمريكيا".