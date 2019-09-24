شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الإعلام الأمنى بالعراق تكشف تفاصيل استهداف المنطقة الخضراء بقذائف هاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، أمس الإثنين، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء فى بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية، إن "قذيفتي هاون سقطت الأولى فى ساحة ترابية فارغة فى محيط المنطقة الخضراء والأخرى فى نهر دجلة ببغداد، دون حادث يذكر".

وبحسب موقع السومرية نيوز، قال مصدر أمنى عراقى إن قذيفتين هاون سقطتا قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد، دون وقوع أية خسائر.

أفاد مصدر أمنى عراقي، اليوم الإثنين، بأن انفجارًا وقع داخل المنطقة الخضراء قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد.

Advertisements

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية - إن "قذائف الهاون التى استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد، انطلقت من حى الاثار بالقرب من شارع ٦٠ ضمن منطقة الدورة"، مضيفًا "أنه تم العثور على منصات القذائف، وجارى البحث عن المنفذين".

وأضاف أن "صافرات الإنذار اطلقت فى المنطقة تحسبا لأى طارئ".

من جهتها، أصدرت خلية الإعلام الأمنى بيانًا بشأن استهداف المنطقة الخضراء فى بغداد، موضحة أن "قذيفتى هاون سقطت الأولى فى ساحة ترابية فارغة فى محيط المنطقة الخضراء والآخرى فى نهر دجلة ببغداد، دون حادث يذكر"، وأضافت أن قذيفتى هاون سقطتا قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد، دون وقوع أية خسائر.