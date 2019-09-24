وزير تركي: مستعدون لدعم السعودية في تحقيق رؤية 2030

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي، الإثنين، إن بلاده تشارك السعودية في رؤيتها 2030، وأعرب عن استعدادها لدعم المملكة في تحقيق هذه الرؤية.

جاء ذلك في كلمة باك دميرلي، خلال مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامه السفير السعودي في أنقرة، وليد بن عبد الكريم الخريجي، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأكد أن تركيا والسعودية لديهما روابط ثقافية وإنسانية قوية، وتتطور على أساس المصالح والاحترام المتبادلين.

ونوّه باك دميرلي بالمكانة الخاصة التي تستحوذ عليها المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي عبر خدمتها للحرمين الشريفين.

وأكد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع السعودية. مشددا أن التحديات الأخيرة التي تواجه كلا البلدين والمنطقة ينبغي أن تعزز علاقات البلدين أكثر في كافة المجالات.

وأشار إلى أهمية تعزيز علاقات البلدين خصوصا في المجال الاقتصادي.

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وأضاف باك دميرلي: "تشارك تركيا رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ونحن على استعداد لتقديم جميع أنواع الدعم لتحقيق هذا الهدف".

بدوره قال السفير السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، إن بلاده تهدف لإقامة علاقات جديدة مع دول العالم الإسلامي بما فيها تركيا.

وأعرب الخريجي عن أمله بأن يعم الاستقرار والسلام الدائمين كافة بلدان المسلمين في العالم.

وأكد أن استقرار السعودية يهم العالم بأسره. مشيرا إلى ارتفاع أسعار النفط بعد قصف مرافق تابعة لشركة أرامكو السعودية للنفط.

وشارك في حفل الاستقبال إلى جانب الوزير باك دميرلي، رئيس حزب الوحدة الكبرى التركي مصطفى دستجي، والنائب التركي عن حزب العدالة والتنمية تانر يلدز، والعديد من البعثات الدبلومسية في أنقرة.

وتستهدف "رؤية السعودية 2030" التي أعلنت عنها عام 2016، خفض اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتنويع الإيرادات المالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.